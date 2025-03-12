Под Волгоградом оштрафовали любителя зимней рыбалки из-за перебора жерлиц

Любитель зимней рыбалки заплатит штраф за нарушение правил рыболовства. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском районном суде Волгоградской области, мужчина 6 января 2025 годе рыбачил на озере Подпешное в Иловлинском районе. При этом он использовал 13 жерлиц - живцовую снасть для ловли хищных рыб
, тогда как разрешается иметь не более 10 штук на орудие добычи у одного человека.
Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и должен будет заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
ГКУ «Служба спасения» (архив)