Общество

Суд в Волгограде постановил снести «Сосновый бор»

Общество 11.10.2020 13:47
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11.10.2020 13:47


Арбитражный суд Волгоградской области постановил снести объекты ресторанно-гостиничного комплекса «Сосновый бор» в двухмесячный срок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, требования администрации Дзержинского района, которая обратилась в суд с иском о демонтаже объектов, полностью удовлетворены. ООО «Сосновый бор» должно снести объекты за свой счет.
Напомним, что сносу подлежат здание ресторана площадью 376,7 кв.м,, семь гостевых домов отдыха, нежилое здание, площадью 159,9 кв.м., здание хозблока, площадью 93,7 кв.м., расположенных на земельном участке, площадью 5125 кв.м., с кадастровым номером 34:34:030060:113, по адресу: город Волгоград, ул. Ангарская, 137/181. 
Решение может быть обжаловано в порядке главы 34 АПК РФ в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" летом 2019 года следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.

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