





Председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина задержана в Волгограде при получении взятки, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на собственные компетентные источники. По информации ИА "СоцИнформБюро", судью Добрынину поймали в момент получения 2,5 миллионов рублей от жены арестованного волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Оперативные мероприятия проведены ФСБ России.

По сведениям ИА "Высота 102", предметом интересов жены Владимира Зубкова, находящегося сейчас под следствием в изоляторе "Лефортово", мог быть ресторанный комплекс "Сосновый бор". По некоторым данным, именно Елена Зубкова управляла и управляет обширным ресторанным бизнесом, к которому имели отношение ныне покойный Владимир Кадин и Владимир Зубков. Напомним, после ареста Владимира Зубкова на территории ресторанно -гостиничного комплекса "Сосновый бор" следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того, администрация Дзержинского района Волгограда через суд потребовала снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. Судебные тяжбы продолжаются.



ИА "Высота 102" не удалось связаться с Еленой Сергеевной Зубковой - абонент оказался недоступен.



В то же время, В то же время, ТАСС уточняет, что, судью Юлию Добрынинину задержали в скандально известном ресторане "Фасоль", а речь идет о взятке в 25 миллионов рублей. Деньги были запрошены служительницей Фемиды за содействие в освобожении Владимира Зубкова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей. Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным", - приводит слова источника ТАСС.

По сведениям информагентства, Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, судья продолжала общаться с семьей предпринимателя. "Судья сказала супруге, что у нее есть человек - председатель судебного департамента Гусев, который якобы решит вопрос об освобождении Зубкова по болезни. При задержании Добрынина устроила истерику в ресторане и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья".



Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в июне 2019 года стало известно о задержании экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области.

