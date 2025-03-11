В Волгограде в муниципальную собственность возвращены 35 земельных участков, владельцем которых оказался бывший председатель СНТ «Горчичник». Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Нарушения земельного законодательства были выявлены в ходе надзорной проверки. Прокуроры установили, что с марта по октябрь 2023 года департамент муниципального имущества администрации Волгограда без проведения торгов передал в собственность гражданина 35 земельных участков. С ним были заключены договоры купли-продажи земли общей площадью свыше 11 тысяч кв.м. Землю в собственность экс-председатель СНТ получил по льготной цене - 10% от кадастровой стоимости.

- Основанием для заключения договоров послужили заявления лица о реализации права приобретения земельных участков как членом садового некоммерческого товарищества с приложением выписок из протоколов общего собрания членов СНТ «Горчичник» от 09.04.2016, которым за ним закреплены 35 земельных участков. При этом мужчина ранее являлся председателем указанного СНТ, - сообщила Черединина.

В прокуратуре пояснили, что действующее законодательство не предусматривает предоставление в льготном порядке в собственность одному лицу для ведения садоводства земельных участков, общая площадь которых значительно превышает необходимую для его индивидуальных нужд.

В этой связи в суд было предъявлено исковое заявление о признании сделок купли-продажи земельных участков между департаментом муниципального имущества администрации Волгограда и гражданином недействительными, применении последствий недействительности ничтожных сделок.

Красноармейский районный суд требование прокуратуры удовлетворил.