Экология

Ставшее федеральным уникальное озеро будут спасать в Волгоградской области

Экология 11.03.2025 13:26
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11.03.2025 13:26


В Волгоградской области озеро Кочкарное в Ольховском районе получило статус водного объекта федерального значения. Как сообщает ИА «Высота 102», это стало возможным благодаря взаимодействию Экологического совета при Волгоградской областной думе и органов исполнительной власти. Меры по реабилитации обсудили в ходе выездного совещания Экосовета под председательством Ирины Соловьевой при участии глав сельских поселений района.

Озеро Кочкарное в Ольховском районе является уникальным водным объектом и перспективной орнитологической территорией Волго-Медведицкого междуречья. В частности, здесь обитают такие занесенные в Красную книгу Волгоградской области птицы как малая поганка и большой веретенник. Кроме того, на озере проживают серые цапли. Однако из-за негативного воздействия человека и запашки водоем обмелел.  

В ходе выездного совещания Ирина Соловьева напомнила, что за территорией уникального волгоградского озера Экосовет следит с 2017 года. Она также подчеркнула, что Кочкарное входит в систему водоемов, снабжающих водой реку Иловлю, которая, в свою очередь, питает Дон. 

Во время предыдущих выездных заседаний фиксировались факты распашки береговой линии, наличие незаконно обустроенных руслоперегораживающих сооружений, из-за чего значительно снизилась водность объекта, – отметила Ирина Соловьева. – Экосовет неоднократно призывал администрацию Солодчинского сельского поселения принять действенные меры и провести разъяснительные беседы с сельхозтоваропроизводителями по вопросам соблюдения природоохранного законодательства и, в частности, недопущению использования земель прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны озера Кочкарное. Точка невозврата еще не пройдена – шансы на возрождение водоема есть, и мы должны помочь в этом природе.

В Волгоградской области разработали законопроект по установлению водоохранной зоны на Кочкарном в 50 метров. После вступления в силу нововведений на берегу озера будет запрещен выпас скота, распашка земель, проезд тяжелой техники. В рамках региональной программы планируются мероприятия по расчистке озера. 


Однако, как отметила Ирина Соловьева, одной очистки водоема мало – к возрождению озера Кочкарного нужно применять, по ее словам, комплексный подход: 

Мероприятия по расчистке озера могут быть спасением только тогда, когда будут соблюдаться нормы Водного кодекса. Процесс реабилитации должен осуществляться комплексно и системно. Без строгого контроля со стороны органов местного самоуправления, без прекращения хозяйственной деятельности в границах водоохраной зоны, без наведения порядка в договорах с хозяйствующими субъектами, без демонтажа законными методами незаконных руслоперегораживающих сооружений расчистка озера не будет иметь того положительного эффекта, к которому мы все стремимся. Данное озеро выбрано объектом для реабилитации неслучайно: необходимость сохранения не только крупных, но и малых водоемов, неоднократно подчеркивал губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров в ходе стратегической сессии, посвященной вопросам экологии. Это правильно и верно, прежде всего, в интересах будущих поколений жителей Ольховского района и региона в целом. Очень важно вернуть возможность пользоваться этим озером людям, а не отдельно взятым сельхозтоваропроизводителям.


Сохранение водных объектов и соблюдение норм Водного кодекса РФ после совещания на озере Кочкарном Ирина Соловьева обсудила с главами сельских поселений Ольховского муниципального района. Она призвала муниципалитеты активнее включаться в решение задач по экологической защите населения, уделять самое пристальное внимание вопросу сбережения природного потенциала территорий, при необходимости привлекать к этой работе представителей природоохранных, правоохранительных, надзорных ведомств, разъяснять местным жителям и фермерам специфику деятельности в границах водоохранных зон.

– Указом президента России Владимира Владимировича Путина экологическое благополучие впервые выделено в отдельную национальную цель, задачи по обеспечению экологической безопасности жителей региона поставил губернатор Андрей Иванович Бочаров. Это те векторы, которые не подлежат обсуждению, – они подлежат четкому исполнению, – напомнила глава Экосовета собравшимся. – С 2014 года в Волгоградской области проделана большая работа по решению вопросов экологии, что отмечено на федеральном уровне. Так, за 2024 год наш регион занял второе место в стране по реализации федерального партийного проекта «Чистая страна». Таким образом, заложен прочный фундамент для решения следующих масштабных задач в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», который предусматривает также вопросы сохранения водных объектов. Очень важно помнить, что природные ресурсы – это самый большой, стратегический потенциал нашей страны. Мы должны сберечь их в том виде, в котором нам их передали наши отцы, деды и прадеды. И в этой работе не должно быть равнодушия, потому что, как говорил великий русский писатель Михаил Пришвин, любить и охранять природу – значит, любить Родину.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

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