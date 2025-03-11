Минтранс планирует запретить поездку вдвоем на самокате





Минтранс подготовил поправки к правилам дорожного движения при перемещении на самокатах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся документ, в случае принятия поправок пользователь средств индивидуальной мобильности будет квалифицироваться как полноценный водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность, передает V102.RU.

Водителям самокатов будет запрещено перевозить с собой других людей, а также требовать от пешеходов освободить дорогу.

- Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала, - сообщается в министерстве.