«Россети» обеспечили электроснабжение мобильных госпиталей Минобороны России в Астрахани





Сегодня президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи несколько медицинских центров в регионах. Министерство обороны РФ передало региону многофункциональные медицинские центры на 100 мест каждый.

«Сегодня мы открываем еще четыре многофункциональных медцентра, построенных министерством обороны для лечения больных коронавирусной инфекцией. Два начинают работу в Астраханской области, еще два — в Пскове и Североморске», — сообщил президент страны.

Энергоснабжение двух новых медицинских центров в Астраханской области, ориентированных на лечение пациентов с COVID-19, обеспечила дочерняя компания «Россетей» - «Россети Юг».

Энергетики «Россети Юг» построили 1,8 км воздушной линии 6-10 кВ, установили 89 опор, 8 км самонесущего изолированного провода и 2 комплектные трансформаторные подстанции. Общая потребность медицинских учреждений в мощности составляет свыше 2,25 МВт.

Как сообщили ИА «Высота 102» в энергокомпании, принимая во внимание социальную значимость ввода данных объектов, «Россети Юг» в максимально короткие сроки выполнила все работы по строительству внешних сетей электроснабжения.

Медицинские центры в Астраханской области построены Министерством обороны РФ за два месяца по поручению президента России Владимира Путина. Госпитали расположены по ул. Соликамская в г. Астрахани и по ул. Центральная в г. Нариманов Астраханской области. Они оснащены аппаратами компьютерной томографии, искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием. Всего порядка 1,5 тысяч наименований.



