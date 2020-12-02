«Россети» обеспечили электроснабжение мобильных госпиталей Минобороны России в Астрахани

Федеральные новости 02.12.2020 21:51 Новости компаний
0
02.12.2020 21:51 Новости компаний
Сегодня президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи несколько медицинских центров в регионах. Министерство обороны РФ передало региону многофункциональные медицинские центры на 100 мест каждый.
«Сегодня мы открываем еще четыре многофункциональных медцентра, построенных министерством обороны для лечения больных коронавирусной инфекцией. Два начинают работу в Астраханской области, еще два — в Пскове и Североморске», — сообщил президент страны.
Энергоснабжение двух новых медицинских центров в Астраханской области, ориентированных на лечение пациентов с COVID-19, обеспечила дочерняя компания «Россетей» - «Россети Юг».
Энергетики «Россети Юг» построили 1,8 км воздушной линии 6-10 кВ, установили 89 опор, 8 км самонесущего изолированного провода и 2 комплектные трансформаторные подстанции. Общая потребность медицинских учреждений в мощности составляет свыше 2,25 МВт.
Как сообщили ИА «Высота 102» в энергокомпании, принимая во внимание социальную значимость ввода данных объектов, «Россети Юг» в максимально короткие сроки выполнила все работы по строительству внешних сетей электроснабжения.
Медицинские центры в Астраханской области построены Министерством обороны РФ за два месяца по поручению президента России Владимира Путина. Госпитали расположены по ул. Соликамская в г. Астрахани и по ул. Центральная в г. Нариманов Астраханской области. Они оснащены аппаратами компьютерной томографии, искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием. Всего порядка 1,5 тысяч наименований.
Реклама
Зима близко: какие законы вступят в силу в декабре29.11.2020 11:47
Федеральные новости 29.11.2020 11:47
Судью Добрынину из Волгограда суд в Москве поместил под домашний арест27.11.2020 21:05
Федеральные новости 27.11.2020 21:05
Журналисты не увидят Путина вживую на ежегодной пресс-конференции в Москве27.11.2020 13:43
Федеральные новости 27.11.2020 13:43
Рост налога отменяется для владельцев авто дешевле 3 млн рублей26.11.2020 16:40
Федеральные новости 26.11.2020 16:40
Полковник из Волгограда стал заместителем министра МВД по республике Коми24.11.2020 14:16
Федеральные новости 24.11.2020 14:16
Волгоградская область получит более полумиллиарда рублей на стабильность24.11.2020 08:31
Федеральные новости 24.11.2020 08:31
В правительстве России одобрили переход Волгоградской области на московское время19.11.2020 15:41
Федеральные новости 19.11.2020 15:41
Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-1916.11.2020 14:02
Федеральные новости 16.11.2020 14:02
Михаил Мишустин ждет от губернаторов доклада о ситуации с коронавирусом12.11.2020 21:02
Федеральные новости 12.11.2020 21:02
Экс-директора «Концессии водоснабжения» Волгограда подозревают в создании преступного сообщества11.11.2020 20:48
Федеральные новости 11.11.2020 20:48
Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалка11.11.2020 18:16
Федеральные новости 11.11.2020 18:16
Волгоградский генерал Музраев пять дней давал показания следователям ФСБ05.11.2020 11:14
Федеральные новости 05.11.2020 11:14
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о смерти Романа Гребенюка04.11.2020 16:21
Федеральные новости 04.11.2020 16:21
Михаил Мишустин создает новое учреждение для закупок медикаментов03.11.2020 12:22
Федеральные новости 03.11.2020 12:22
Главы российских регионов отчитаются о наличии лекарств перед Минздравом30.10.2020 08:39
Федеральные новости 30.10.2020 08:39
Реклама