Новым генеральным директором ООО «РИТЭК» назначен Ренат Нургалиев

Экономика 03.12.2020 08:42
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03.12.2020 08:42
ООО «РИТЭК» (нефтегазодобывающее предприятие, входит в Группу ЛУКОЙЛ) возглавил Ренат Нургалиев, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора-главного инженера предприятия.
Ренат Нургалиев окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, работает в нефтегазовой отрасли более 15 лет. Трудовую деятельность в РИТЭКе начал в 2005 году и за семь лет прошел путь от слесаря-ремонтника до главного инженера территориально-производственного предприятия. В 2013 году назначен заместителем генерального директора – директором ТПП «РИТЭККогалымнефть». С 2018 года руководил подразделениями, ведущими разведку и разработку запасов углеводородов в 10 регионах РФ в качестве заместителя генерального директора - главного инженера ООО «РИТЭК». Имеет квалификационную степень МВА и звание «Заслуженный экономист ВЭО России», отмечен наградами Минэнерго России и Компании «ЛУКОЙЛ».
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Николай Николаев, руководивший ООО«РИТЭК» с 2010 года, возглавил ООО «ЛУКОЙЛ-Многофункциональный Центр Поддержки Бизнеса».
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