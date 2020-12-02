Телеком

Волгоградских школьников приглашают на образовательную эко-программу по сохранению редких животных

Телеком 02.12.2020 12:31
0
02.12.2020 12:31


МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети со всей страны смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей. 
Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба МТС, на сайте проекта «Поколение М» дети от шести до 14 лет могут освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и познакомиться со средой их обитания. В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию.
Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде.
Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы. 
Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов.
Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.
Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года. 
«В этом году наш федеральный проект «Поколение М» посвящен вопросам экологии. Детям предложено снимать кино об ответственном отношении к природе, создавать эко-одежду, роботов и другие творческие проекты. Мы рады, что сегодня у школьников есть возможность в простом и интересном формате включаться с малых лет в природоохранительную деятельность и делать мир немного лучше»,рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. 
Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Телеком
02.12.2020 18:10
Телеком 02.12.2020 18:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.12.2020 14:49
Телеком 02.12.2020 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2020 14:53
Телеком 26.11.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2020 11:41
Телеком 26.11.2020 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.11.2020 12:14
Телеком 25.11.2020 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.11.2020 11:32
Телеком 24.11.2020 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2020 12:27
Телеком 23.11.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.11.2020 09:58
Телеком 20.11.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.11.2020 16:45
Телеком 19.11.2020 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2020 13:39
Телеком 18.11.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2020 12:17
Телеком 18.11.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2020 11:51
Телеком 17.11.2020 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.11.2020 14:23
Телеком 16.11.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.11.2020 11:59
Телеком 12.11.2020 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2020 14:24
Телеком 11.11.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:44
Кассир букмекерской конторы в Волгограде проиграла деньги фирмыСмотреть фотографии
18:10
«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренцииСмотреть фотографии
17:24
Прокуратура требует снести скандальную постройку депутатской семьи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде сутенера и жриц любви задержали после интимной встречи с клиентомСмотреть фотографии
16:25
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранителиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
К Новому году в Волгограде установят световые фигуры почти на 4 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:49
Музыкальный weekend: «Ростелеком» в Волгограде организовал интерактивное онлайн-шоуСмотреть фотографии
14:46
Губернатор высказался о судьбе волгоградских концессийСмотреть фотографии
14:30
Пенсионеру из Волгоградской области грозит до семи лет за смертельное ДТП в первый день нового годаСмотреть фотографии
13:56
Странные игры с муниципальной землей в районе Волгоградской области изучает СКСмотреть фотографии
13:38
Укрощение строптивого: сыну Набиева не дают вернуться в кресло судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградских школьников приглашают на образовательную эко-программу по сохранению редких животныхСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде откроется более 60 елочных базаровСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область не может вырваться из смертельного водоворота COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области подешевели рис и макарошкиСмотреть фотографии
10:45
Первый фигурант дела о наглой краже трубопровода под Волгоградом идет под судСмотреть фотографии
10:09
Момент наезда иномарки на пешехода в Волгограде зафиксировали камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
В Волгограде 17-летний «шумахер» под градусом устроил экстремальные гонки с полицейскими (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:49
В Волгограде в ночном пожаре погиб молодой мужчинаСмотреть фотографии
08:16
Целая больница в Волгограде «выпала» из перечня ковидных госпиталейСмотреть фотографии
19:49
Раритетный дебаркадер в Волгоградской области останется государственнымСмотреть фотографии
19:07
Волгоградские врачи рассказали, как спасали зараженную бешенством девочку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:55
Смерть в неотложке: под Волгоградом семья погибшей пенсионерки ищет виновных в трагедииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
ПСБ будет выдавать ипотеку бюджетникам региона по льготной ставкеСмотреть фотографии
17:58
В поликлиниках Волгоградской области пациентов с коронавирусом примут по принципу "все включено"Смотреть фотографии
17:15
Сбер представил Стратегию развития до 2023 годаСмотреть фотографии
16:52
Прокурор Волгоградской области предлагает штрафовать чиновников за чехарду с капремонтом домовСмотреть фотографии
16:01
Земля и недвижимость будут изъяты у жителей и предприятий Волгоградской области для строительства обходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 