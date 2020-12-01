Экономика 01.12.2020 13:27 Новости компаний
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01.12.2020 13:27 Новости компаний
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам в рублях. С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.
По вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление», предусматривающим возможность более гибкого управления средствами на депозите, максимальная ставка также увеличена до 4.45% и 4,4% соответственно. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,55% годовых.
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