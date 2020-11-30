Экономика

Сбер представит на AI Journey уникальные решения в сфере искусственного интеллекта

Экономика 30.11.2020 13:50 Новости компаний
0
30.11.2020 13:50 Новости компаний


На международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) Сбер покажет новейшие собственные разработки и решения в области искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, среди них будут и те, что никогда ранее не демонстрировались публично. Презентация состоится 4 декабря, во второй день конференции.
"В этом году вся конференция переведена в онлайн. Но это не помешает нам показать самые последние ИИ-разработки Сбера. Скорее наоборот — это возможность расширить аудиторию конференции на весь мир. Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере", - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
На конференции Сбер также расскажет об ИИ-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.
AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.
В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Michael Hind, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории IDSIA.
В рамках мероприятия пройдет также онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
30.11.2020 13:08
Экономика 30.11.2020 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2020 16:07
Экономика 28.11.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2020 15:32
Экономика 27.11.2020 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2020 14:25
Экономика 27.11.2020 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2020 09:43
Экономика 27.11.2020 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2020 08:24
Экономика 27.11.2020 08:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2020 08:14
Экономика 27.11.2020 08:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2020 19:48
Экономика 26.11.2020 19:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2020 18:46
Экономика 26.11.2020 18:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2020 17:04
Экономика 26.11.2020 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2020 15:39
Экономика 26.11.2020 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2020 15:14
Экономика 26.11.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2020 13:36
Экономика 26.11.2020 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 14:36
Экономика 25.11.2020 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 13:41
Экономика 25.11.2020 13:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Москве сторонники волгоградского времени пикетируют ГосдумуСмотреть фотографии
14:34
Из разрухи в новостройки: в Волгограде еще 80 семей получили ключи от квартирСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде изменили движение скоростного трамвая из-за беспардонного водителяСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде для жителей поселка Сакко и Ванцетти загорелся «зеленый свет»Смотреть фотографии
13:50
49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом в "Тихом Доне" нашли труп в валенкахСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде бывший железнодорожник заплатит государству 300 тысяч рублей за взяткуСмотреть фотографии
12:35
Выплаты на троих детей заставили вернуть в ПФР горе-мать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Смелые планы по строительству дорог озвучил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области новые потери от COVID-19Смотреть фотографии
11:25
В Волжском матери ребенка с ДЦП пришлось побороться за признание сына недееспособнымСмотреть фотографии
11:00
Жителю Волгоградской области назначили крупный штраф за демонстративный отказ надеть перчаткиСмотреть фотографии
10:59
Весенние посадки закончились в Волгоградской области судомСмотреть фотографии
09:47
В центре Волгограда в ДТП пассажир вылетела из машины (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Волгоградский онкодиспансер закупает новое оборудованиеСмотреть фотографии
22:05
Волгоградский «Ротор» после двух безответных голов от "Спартака" рухнул на последнее место в РПЛСмотреть фотографии
19:11
Капитальный ремонт аварийной школы в Волжском сорвался из-за ошибкиСмотреть фотографии
17:41
Пятеро «сердечников» не пережили коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:22
Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:02
Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:09
Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дняСмотреть фотографии
14:44
В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стенаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мамСмотреть фотографии
12:25
Опасный вирус в Волгоградской области не ослабеваетСмотреть фотографии
12:00
Полицейского начальника в Волгоградской области заподозрили в коммерческой деятельностиСмотреть фотографии
11:47
Зима близко: какие законы вступят в силу в декабреСмотреть фотографии
10:56
Водителя осудили за нападение с дубинкой на двоих человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным закономСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде легковушка «уронила» на автобус световую опоруСмотреть фотографии
09:24
"Пассажиропад" случился в волгоградском автобусе из-за лихача на легковушкеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 