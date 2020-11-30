Сбер представит на AI Journey уникальные решения в сфере искусственного интеллекта

Экономика 30.11.2020 13:50 Новости компаний
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30.11.2020 13:50 Новости компаний
На международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) Сбер покажет новейшие собственные разработки и решения в области искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, среди них будут и те, что никогда ранее не демонстрировались публично. Презентация состоится 4 декабря, во второй день конференции.
"В этом году вся конференция переведена в онлайн. Но это не помешает нам показать самые последние ИИ-разработки Сбера. Скорее наоборот — это возможность расширить аудиторию конференции на весь мир. Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере", - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
На конференции Сбер также расскажет об ИИ-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.
AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.
В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Michael Hind, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории IDSIA.
В рамках мероприятия пройдет также онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.
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