Общество

Не благодарите: пенсионерам Волгоградской области накинули 150 рублей к прожиточному минимуму

Общество 27.11.2020 16:42
0
27.11.2020 16:42


Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области на 2021 год увеличат на 150 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думы, обновленный показатель составит 8719 рублей вместо 8569 рублей, утвержденных регпарламентом в августе текущего года. Изменения вносятся в связи с корректировкой прогнозной величины прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России, которая составит 10022 рубля.
Прожиточный минимум устанавливается для определения размера социальной доплаты к пенсии. Поскольку региональная величина ниже федеральной, то надбавки пенсионерам будут производиться из федерального бюджета. Дополнительные расходы из казны области не потребуются.
По данным отделения ПФР, в Волгоградской области по состоянию на май 2020 года проживало около 758,3 тысячи пенсионеров, что составляет порядка 30% от всего населения субъекта страны. 82,1% из них - неработающие пожилые люди. Средний размер назначенных месячных пенсий в Волгоградской области на начало апреля сложился на уровне 14152,2 рубля, у неработающих пенсионеров – 14633,9 рубля.       

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Общество
27.11.2020 17:56
Общество 27.11.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 16:13
Общество 27.11.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 16:03
Общество 27.11.2020 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 15:50
Общество 27.11.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.11.2020 15:18
Общество 27.11.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 13:15
Общество 27.11.2020 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 12:00
Общество 27.11.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 11:41
Общество 27.11.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 09:25
Общество 27.11.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2020 20:03
Общество 26.11.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2020 17:43
Общество 26.11.2020 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2020 11:02
Общество 26.11.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2020 08:58
Общество 26.11.2020 08:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:22
Берегоукрепители нацелились на южные районы ВолгоградаСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде бывшего судебного пристава посадили за присвоение чужих алиментовСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбыСмотреть фотографии
17:53
Бойцы с оружием и ДПС: в Волгограде и Волжском тотально проверяют автомобилиСмотреть фотографии
17:02
Пенсионерка на "Крузаке" полгода ускользает от волгоградской полицииСмотреть фотографии
16:42
Не благодарите: пенсионерам Волгоградской области накинули 150 рублей к прожиточному минимумуСмотреть фотографии
16:13
Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернаторомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в октябре увеличилась на 3,4 млрд рублей и достигла 43,8 млрд рублейСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Автомобиль такси дотла сгорел у Комсомольского моста в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
В Волгоградском отделении Сбербанка растет спрос на потребительские кредитыСмотреть фотографии
14:12
Ответит вся семейка: в Волгограде задержан родственник устроившего кровавую бойню в банке Арсена МелконянаСмотреть фотографии
13:43
Журналисты не увидят Путина вживую на ежегодной пресс-конференции в МосквеСмотреть фотографии
13:30
«РЖД-Медицина» присоединилась к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»Смотреть фотографии
13:15
Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»Смотреть фотографии
13:11
В ответ на увольнение волгоградский предприниматель похитил у работника протез ногиСмотреть фотографии
12:00
Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвыСмотреть фотографии
11:41
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседаСмотреть фотографии
10:52
Пешеход «сбил» иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»Смотреть фотографии
09:25
Контртеррористическое учение охватит район Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещенийСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области продлили ограничительные меры для самых уязвимыхСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкротаСмотреть фотографии
20:03
«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское времяСмотреть фотографии
18:46
Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнесаСмотреть фотографии
17:43
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом местеСмотреть фотографии
17:24
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 