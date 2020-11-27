Общество 27.11.2020 16:42
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27.11.2020 16:42
Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области на 2021 год увеличат на 150 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думы, обновленный показатель составит 8719 рублей вместо 8569 рублей, утвержденных регпарламентом в августе текущего года. Изменения вносятся в связи с корректировкой прогнозной величины прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России, которая составит 10022 рубля.
Прожиточный минимум устанавливается для определения размера социальной доплаты к пенсии. Поскольку региональная величина ниже федеральной, то надбавки пенсионерам будут производиться из федерального бюджета. Дополнительные расходы из казны области не потребуются.
По данным отделения ПФР, в Волгоградской области по состоянию на май 2020 года проживало около 758,3 тысячи пенсионеров, что составляет порядка 30% от всего населения субъекта страны. 82,1% из них - неработающие пожилые люди. Средний размер назначенных месячных пенсий в Волгоградской области на начало апреля сложился на уровне 14152,2 рубля, у неработающих пенсионеров – 14633,9 рубля.
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