Берегоукрепители нацелились на южные районы Волгограда





На финишную прямую вышли работы по берегоукреплению правого склона Волги в районе улиц имени маршала Чуйкова и Химической в Волгограде, передает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня журналистам начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Александр Истомин, строительство берегоукрепительных сооружений протяженностью 550 метров началось летом прошлого года. Сложный инженерный объект уже готов на 96-98%.





Подрядная организация возвела подпорную стенку, состоящую из 500 огромных свай, вбитых в дно реки на глубину 7 метров. В тело конструкции засыпали тонны песка, закрепили все армированным бетоном, щебнем и бутовым камнем. Осталось закончить формирование откосов, завершить укладку щебня и заасфальтировать площадку. Берегоукрепительное сооружение обещают сдать в эксплуатацию к концу этого года.





Объект был построен в рамках федеральной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Стоимость проекта - 922 миллиона рублей.





"Данные сооружения позволят защитить инфраструктуру города Волгограда от разливов и создать территорию, которая дальше сможет спокойно развиваться. Это позволит пролить нулевую рокадную дорогу на север Волгограда", - считает Истомин. "Мы сейчас фактически соединяем в единую линию берегоукрепительные сооружения, которые были построены в советское время в Краснооктябрьском районе и те 3 километра, которые возвели к чемпионату мира по футболу", - пояснил начальник отдела водного хозяйства обкомприроды.





В планах возвести берегоукрепительные сооружения и в южных районах Волгограда. "Разработана проектная документация по укреплению берега на юг от существующего места к Кировскому району. Это порядка 6 километров. Строительство данных сооружений позволит пустить нулевую рокадную дорогу на юг в сторону Кировского и Красноармейского районов", - рассказал Истомин.





Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»