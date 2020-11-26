Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 57 млрд рублей

Экономика 26.11.2020 13:36 Новости компаний
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26.11.2020 13:36 Новости компаний


По итогам девяти месяцев 2020 года общий кредитный портфель банка ВТБ в Волгоградской области увеличился на 11% и составил более 57,3 млрд рублей, объем привлеченных средств вырос на 9%, до 51,1 млрд рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Корпоративный кредитный портфель ВТБ, сформированный займами предприятий среднего и малого бизнеса, с января по июнь увеличился на 7% и составил 24,7 млрд рублей. Объем ресурсного портфеля корпоративного бизнеса достиг 14,9 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам трех кварталов вырос более чем на 14% и составил 32,6 млрд рублей, из которых кредиты наличными— 15,1 млрд рублей (рост +7%), ипотека — 15 млрд рублей (+28%), автокредиты — 1,4 млрд рублей, кредитные карты– 1 млрд рублей.
Портфель привлеченных средств физлиц с начала года достиг 36,2 млрд рублей (+18%). При этом на инвестиционные продукты приходится 8 млрд (рост свыше +71%). 
За шесть месяцев банк выдал населению региона 14,8 тыс. кредитов на сумму более 12,5 млрд рублей (рост +12,6%). Наибольший спрос был на кредиты наличными: всего банк выдал свыше 10 тыс. на 5,5 млрд руб. Более 3,7 тыс. жителей региона оформили жилищные кредиты в ВТБ. Продажи ипотеки выросли на 53% и составили 6,3 млрд рублей. На покупку автомобилей волгоградцы взяли кредиты на 710 млн рублей.
ВТБ также принимает активное участие в реализации, как государственных программ, так и собственных инициатив для оказания помощи региональным предпринимателям и жителям области, пострадавшим от влияния СOVID-19. Так, например, за отчетный период ВТБ в Волгоградской области оказал региональным клиентам поддержку более чем на  3,2 млрд рублей.
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, подводя итоги работы за три квартала текущего года, подчеркнул: «Несмотря на сложившуюся рыночную ситуацию по итогам девяти месяцев текущего года банк сохранил свои позиции в приоритетных сегментах бизнеса. ВТБ удалось эффективно выстроить свою работу в период пандемии. Клиенты, обратившееся к нам за поддержкой в рамках государственных программ  и собственных инициатив банка, смогли максимально оперативно получить оптимальные финансовые решения.  И уже после первого этапа снятия жестких ограничений деловая активность предпринимателей начала восстанавливаться и интерес к банковским продуктам со стороны жителей области стал расти. Стоит отметить что, на фоне введения режима самоизоляции мы зафиксировали серьезный всплеск интереса к цифровым продуктам, разработанным еще до пандемии, а также предложили клиентам новые сервисы. Среди последних - оформление потребительского кредита по телефону, новый мобильный банк ВТБ Онлайн для розничных клиентов, новый мобильный банк для предпринимателей ВТБ Бизнес Lite, мобильная бухгалтерия Цифра и другие. В сентябре масштабировано  новое приложение ВТБ Бизнес QR для предпринимателей по приему платежей от клиентов через систему быстрых платежей».




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