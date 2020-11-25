Общество

В Волгоградской области школьница попала в больницу с бешенством спустя три месяца после укуса собаки

Общество 25.11.2020 14:42
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25.11.2020 14:42


Третьеклассница из поселка Заволжский Палласовкого района госпитализирована в областную детскую инфекционную больницу в Волгограде с диагнозом "бешенство". Как сообщает ИА "Высота 102", изначально школьница с характерными для опасного заболевания симптомами попала в Палласовскую ЦРБ. Выяснилось, что ребенка еще в конце августа укусила бродячая собака. 
По данным ВОЗ, бешенство ― предотвратимая с помощью вакцин вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах.
В подавляющем большинстве случаев источником инфекции выступают собаки.
Немедленное, тщательное промывание раны водой с мылом после контакта с предположительно бешеным животным играет решающую роль и может спасти жизнь.
Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка. Первоначальные симптомы бешенства включают в себя повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

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