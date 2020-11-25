В Поволжье клиенты Сбербанка стали чаще использовать автоплатёж





Клиенты Поволжского банка Сбербанка активно пользуются автоплатежами. Самые популярные среди них – за услуги ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за 10 месяцев 2020 года в Поволжье было совершено 13 млн 287 подобных автоматических транзакций. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активнее всего на автоматическую оплату коммуналки переходят жители Самарской и Саратовской областей, где, по данным Сбербанка, число транзакций с начала 2020 года превысило показатели 12 месяцев года предыдущего. По абсолютному количеству автоплатежей лидирует Волгоградская область: здесь клиенты Сбербанка с начала года совершили больше 3,5 млн автоплатежей за услуги ЖКХ.

Также в Поволжском банке Сбербанка отмечают, что за последние 10 месяцев на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество автоплатежей за телекоммуникационные услуги (+22%). Общее количество таких транзакций в Поволжье составило 5 млн 657 тысяч.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Автоплатёж — это удобный механизм оплаты регулярных услуг. Клиенту банка не нужно тратить время на оплату квитанций - достаточно один раз настроить оплату в Сбербанк Онлайн, после чего банк берет на себя все рутинные задачи. Вы не ошибетесь и не переплатите лишнего. Сервисом легко управлять, при необходимости его всегда можно отредактировать. К тому же информация об исполненных автоплатежах сохраняется в вашем личном кабинете».