Экономика

В Поволжье клиенты Сбербанка стали чаще использовать автоплатёж

Экономика 25.11.2020 13:41 Новости компаний
0
25.11.2020 13:41 Новости компаний


Клиенты Поволжского банка Сбербанка активно пользуются автоплатежами. Самые популярные среди них – за услуги ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за 10 месяцев 2020 года в Поволжье было совершено 13 млн 287 подобных автоматических транзакций. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активнее всего на автоматическую оплату коммуналки переходят жители Самарской и Саратовской областей, где, по данным Сбербанка, число транзакций с начала 2020 года превысило показатели 12 месяцев года предыдущего. По абсолютному количеству автоплатежей лидирует Волгоградская область: здесь клиенты Сбербанка с начала года совершили больше 3,5 млн автоплатежей за услуги ЖКХ.
Также в Поволжском банке Сбербанка отмечают, что за последние 10 месяцев на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество автоплатежей за телекоммуникационные услуги (+22%). Общее количество таких транзакций в Поволжье составило 5 млн 657 тысяч.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Автоплатёж — это удобный механизм оплаты регулярных услуг. Клиенту банка не нужно тратить время на оплату квитанций - достаточно один раз настроить оплату в Сбербанк Онлайн, после чего банк берет на себя все рутинные задачи. Вы не ошибетесь и не переплатите лишнего. Сервисом легко управлять, при необходимости его всегда можно отредактировать. К тому же информация об исполненных автоплатежах сохраняется в вашем личном кабинете».
Фото www.freepik.ru

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Экономика
25.11.2020 11:53
Экономика 25.11.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 10:54
Экономика 25.11.2020 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 09:33
Экономика 25.11.2020 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 20:36
Экономика 24.11.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 17:49
Экономика 24.11.2020 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 16:22
Экономика 24.11.2020 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 16:17
Экономика 24.11.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 15:56
Экономика 24.11.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 14:52
Экономика 24.11.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 12:59
Экономика 24.11.2020 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 10:21
Экономика 24.11.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2020 17:43
Экономика 23.11.2020 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2020 16:34
Экономика 23.11.2020 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2020 14:08
Экономика 23.11.2020 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2020 09:09
Экономика 23.11.2020 09:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:12
Должница из Камышина "заминировала" банкСмотреть фотографии
13:15
Уволен глава Калачевского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
Она задыхается: в Волгограде семья умоляет спасти больную COVID-19 мать четверых детейСмотреть фотографии
12:14
Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернетеСмотреть фотографии
12:06
Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в ГосдумеСмотреть фотографии
11:52
Слишком много смертей: коронавирус забирает жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Дореволюционный вокзал в Волгоградской области хотят признать многоквартирным домомСмотреть фотографии
09:49
В Волжском сгорела маршруткаСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде пациентка "скорой" пострадала из-за экстренного торможенияСмотреть фотографии
09:33
10 лет строим Волгоград: ГК «Волгострой» об итогах и планахСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области для оказания медицинской помощи ковидникам могут привлечь таксистовСмотреть фотографии
09:00
В почтовых отделениях Волгоградской области можно оформить страхование автомобиля и имуществаСмотреть фотографии
20:56
Бывший арендатор забирает из горсада Волгограда свои голубые елиСмотреть фотографии
20:36
Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»Смотреть фотографии
20:14
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:26
Жаркий спор остроконечников и тупоконечников в Госдуме о волгоградском времени (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Противники московского времени вышли на пикеты в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:49
Банк «Открытие» реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктовСмотреть фотографии
17:23
Гостиница и лагерь: в Волгоградской области готовят новые площадки для долечивания ковидниковСмотреть фотографии
17:05
Госдума одобрила переход на московское время Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В больнице арестовали обвиняемого в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:22
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%Смотреть фотографии
16:17
Волгоградские налоговики отчитались о работе в "ковидный" периодСмотреть фотографии
15:47
Все неспроста: в массовых "облавах" на дорогах Волгограда участвует ОМОНСмотреть фотографии
14:57
Хорошие новости про COVID-19 рассказала главный санврач Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
Сбербанк одобрил заявок на проектное финансирование с эскроу на сумму около 2 трлн рублейСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде взяли под стражу застройщика после ужесточения приговораСмотреть фотографии
14:16
Полковник из Волгограда стал заместителем министра МВД по республике КомиСмотреть фотографии
13:18
Сторонники волгоградского времени начали телефонные «атаки» на ГосдумуСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области коронавирусная статистика возвращается в привычное руслоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 