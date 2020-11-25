



Смерть 5 человек от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, в волгоградском регионе от этого вируса скончались уже 289 человек.

Выявлено 237 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки 268 человек были признаны выздоровевшими. Всего в Волгоградской области уже почти 26 тысяч официально подтвержденных случаев COVID-19.



