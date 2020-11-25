Здравоохранение 25.11.2020 11:52
0
25.11.2020 11:52
Смерть 5 человек от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, в волгоградском регионе от этого вируса скончались уже 289 человек.
Выявлено 237 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки 268 человек были признаны выздоровевшими. Всего в Волгоградской области уже почти 26 тысяч официально подтвержденных случаев COVID-19.
Реклама
Она задыхается: в Волгограде семья умоляет спасти больную COVID-19 мать четверых детей25.11.2020 12:28
Здравоохранение 25.11.2020 12:28
Хорошие новости про COVID-19 рассказала главный санврач Волгоградской области24.11.2020 14:57
Здравоохранение 24.11.2020 14:57
Всплеск ОРВИ у взрослых зафиксирован в Волгоградской области24.11.2020 09:47
Здравоохранение 24.11.2020 09:47
Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Волгоградской области23.11.2020 11:58
Здравоохранение 23.11.2020 11:58
Тесты по новым правилам: волгоградцам объяснили, как их будут лечить от коронавируса22.11.2020 13:02
Здравоохранение 22.11.2020 13:02
Без шансов: новым жертвам коронавируса в Волгоградской области не помогло домашнее лечение21.11.2020 14:19
Здравоохранение 21.11.2020 14:19
Коронавирус в Волгоградской области установил новый антирекорд21.11.2020 12:12
Здравоохранение 21.11.2020 12:12
Все страшнее: еще пятерых жителей Волгоградской области убил коронавирус19.11.2020 11:57
Здравоохранение 19.11.2020 11:57
Жизнь после COVID: волгоградцам требуется лечение дома после выписки из стационаров18.11.2020 17:45
Здравоохранение 18.11.2020 17:45
Из ковидных стационаров Волгоградской области за сутки выписалось рекордное число пациентов18.11.2020 12:39
Здравоохранение 18.11.2020 12:39
Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской области17.11.2020 16:49
Здравоохранение 17.11.2020 16:49
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарства16.11.2020 19:09
Здравоохранение 16.11.2020 19:09
В Волгограде два корпуса санатория «Ергенинский» отдали под COVID-1916.11.2020 15:44
Здравоохранение 16.11.2020 15:44
В Волгоградской области ищут новых добровольцев для прививок от коронавируса16.11.2020 12:37
Здравоохранение 16.11.2020 12:37
12 погибших за три дня: в Волгоградской области лютует COVID-1916.11.2020 12:00
Здравоохранение 16.11.2020 12:00
Реклама