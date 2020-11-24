Общество

Полковник из Волгограда стал заместителем министра МВД по республике Коми

Общество 24.11.2020 14:16
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24.11.2020 14:16


Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Юрий Марченко назначен на должность заместителя министра внутренних дел по республике Коми. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, кадровое решение утверждено приказом министра МВД России. 
Юрий Марченко начал служебную деятельность в органах внутренних дел в 2000 году с должности участкового инспектора милиции Краснооктябрьского ОВД г. Волгограда, отдав службе в различных подразделениях волгоградского Главка, в т.ч. на руководящих должностях, более 20 лет. 
 

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