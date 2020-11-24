Запрет на продажу «галлюциногенных» зажигалок детям хотят ввести в Волгоградской области





Запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков намерена принять Волгоградская областная дума. Как сообщает ИА «Высота 102», законопроект внесла в регпарламент председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова. Инициаторами принятия ужесточающей меры выступила группа депутатов и уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Авторы проекта закона пояснили, что среди подростков распространилось опасное развлечение – «сниффинг», представляющий собой вдыхание паров, содержащихся в зажигалках или газовых баллончиках. Наркотического эффекта такой вид токсикомании не имеет, но вызывает у ребенка сильные галлюцинации. Кроме того, вдыхание углеводородного газа может привести к психологической зависимости.

«Бутан вытесняет кислород из вдыхаемой смеси, вызывая кислородную недостаточность, что может привести к смерти от удушья, вызвать отек мозга или легких, паралич дыхания, а также закупоривание дыхательных путей рвотой. Даже однократное вдыхание газа может привести к летальному исходу», - пояснили разработчики законопроекта.

При систематическом употреблении газа из-за хронического кислородного голодания, как отметила Наталья Семенова, страдает головной мозг ребенка, снижается его умственная работоспособность, ухудшается память.

В целом по России за 2018 год умерло 154 ребенка-токсикомана. По данным Следственного управления СУ СКР по Волгоградской области, за 2018-2020 годы в регионе от сниффинга погибло 10 детей, трое из которых – в этом году. Так, в 2018 году в Урюпинске скончалась 10-летняя девочка, в Волжском и Волгограде – трое 14-летних подростков. В феврале 2020 года вдох углеводородного газа оказался губительным для 17-летнего жителя Ленинского района. В октябре похоронили двоих детей в возрасте 15 и 16 лет из Котельниковского и Городищенского районов.

Одной из причин гибели детей от сниффинга, по мнению СУ СКР по региону, является отсутствие законодательного регулирования продажи товаров, содержащих сжиженный газ.



