









Распространить практику бесплатного массового тестирования и диагностики на пациентов в возрасте от 30 лет и старше —такая задача поставлена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на сегодняшнем оперативном совещании. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, глава региона охарактеризовал санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе как «стабильную в прогнозируемых параметрах». При этом, несмотря на высокие показатели заболеваемости пневмониями, уровень превышения выявления внебольничных пневмоний над многолетними среднегодовыми значениями в последнее время снизился с 12 до 8 раз.

Новые решения властей Волгоградской области касаются расширения категорий получателей бесплатных лекарств, находящихся на амбулаторном лечении. Если на сегодняшний момент право на бесплатные лекарства имели жители старше 65 лет и другие группы льготников, то в течение текущей недели комитету здравоохранения Волгоградской области поручено приступить к обеспечению бесплатными лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции всех жителей Волгоградской области, проходящих лечение в амбулаторных, домашних условиях.

Также уже с этой недели для дальнейшего повышения скорости выявления заболевания начнется бесплатное тестирование на коронавирус, включая экспресс-методы, жителей Волгоградской области в возрасте 30 лет и старше. Ранее бесплатные тесты делали жителям старше 50 лет.



