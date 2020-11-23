Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Волгоградской области

Здравоохранение 23.11.2020 11:58
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23.11.2020 11:58
Второй день подряд в Волгоградской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено 229 новых случаев COVID-19. Пик, напомним, пришелся на 21 ноября, когда было зарегистрировано 238 заболевших.
За сутки от вируса скончались 5 человек. В скорбном списке сегодня 280 фамилий.
По данным оперативного штаба региона, скончались 4 женщины 59, 58, 69 и 79 лет и 52-летний мужчина. Это жители Волгограда, Фроловского района, Камышина и Светлоярского района. У всех были сопутствующие хронические заболевания.
Всего за пандемию в регионе выявлено свыше 25,4 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Излечились 23,9 тысячи человек, из них 41 - за минувшие сутки.
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