Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Волгоградской области





Второй день подряд в Волгоградской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено 229 новых случаев COVID-19. Пик, напомним, пришелся на 21 ноября, когда было зарегистрировано 238 заболевших.

За сутки от вируса скончались 5 человек. В скорбном списке сегодня 280 фамилий.

По данным оперативного штаба региона, скончались 4 женщины 59, 58, 69 и 79 лет и 52-летний мужчина. Это жители Волгограда, Фроловского района, Камышина и Светлоярского района. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Всего за пандемию в регионе выявлено свыше 25,4 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Излечились 23,9 тысячи человек, из них 41 - за минувшие сутки.



