



Межведомственная комиссия Тростянского сельского поселения Еланского района Волгоградской области признала дом 93-летней ветерана войны, труженицы тыла Татьяны Григорьевны Харлановой требующим капитального ремонта. Как сообщает ИА «Высота 102», сельские чиновники выполнили решение суда, который еще летом обязал межведомственную комиссию повторно провести обследование дома.





Решение предыдущей комиссии, которая признала дом пригодным для проживания, стало предметом обращения прокуратуры Еланского района в суд в защиту интересов ветерана войны. Так, эксперты выявили «крен, выпучивание, гниение и просадку деревянных стен, деревянных конструкций входных крылец в дом и веранду». Также следы гниения были обнаружены на кровле: здесь прогнулись стропы, обрешетки, а в доме провалились полы и разрушился штукатурный слой на стенах и потолках. Тем не менее эти факты не смутили чиновников и они посчитали, что престарелая женщина вполне может существовать в этих неподобающих условиях.

Между тем, глава Тростянского сельского поселения Римма Бондарева заявила корреспонденту ИА «Высота 102», что она не знает, кто будет делать капремонт в доме бабушки. «Денег на это в сельском поселении нет, может, кто-то окажет спонсорскую помощь, - сообщила она. - Если мы даже потратим деньги из районного бюджета, это будет нецелевое использование средств». По словам главы сельского поселения, бабушке не смогут предоставить новое жилье по той же причине – из-за отсутствия муниципального жилого фонда.





Однако, как пояснили в прокуратуре, факт признания дома требующим капитального ремонта уже является поводом для постановки гражданина в очередь на получение жилья. Этот процесс носит заявительный характер. После постановки бабушки в очередь на получение жилья ее родным предстоит закончить начатую процедуру оформления дома в собственность. А потом Татьяне Григорьевне должны дать жилье. И вполне вероятно, что это будет не последний суд с чиновниками, которые, видимо, не сдадутся без боя в борьбе с ветераном войны.

Родные Татьяны Григорьевны, которые вынуждены были забрать ее из гниющего дома к себе в Астрахань, понимают, что им придется потратить еще немало сил в этом затянувшемся споре с представителями муниципальной власти за право бабушки на получение жилья. «Моя мама под Сталинградом голыми руками строила укрепления, чтобы остановить фашистов. Она работала в полях от рассвета до заката, выращивала хлеб для армии. Она никогда ничего ни у кого не просила, никогда ничего не получала от государства, и жила в Тростянке, пока были силы. Но теперь ее дом состарился вместе с ней. А нам говорят, что мы не имеем права что-то от кого-то требовать и устроили нам настоящую травлю», - говорит ее сын Сергей Иванович.

Накануне Татьяна Григорьевна отметила свой очередной день рождения. Встретила она его в кругу своих близких – сына, его жены, внуков и правнуков, которые заботятся о своем дорогом человеке. Осталось государству выполнить свой долг перед человеком, который в свое время сделал все для победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И хотелось бы, чтобы возвращение долга заслуженному человека не затянулось на годы, которых у живущих ветеранов осталось не так уж много.



