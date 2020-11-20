Происшествия 20.11.2020 10:03
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20.11.2020 10:03
Двое подростков 14 и 16 лет пострадали в ДТП с автомобилем "Форд Фокус", водитель которого скрылся. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось накануне вечером в Волжском.
По предварительной информации, 53-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Шоссейная, при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мопедом "Мотоленд" без государственного номера, под управлением 14-летнего подростка. После чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП. В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир мопеда с различными травмами доставлены в медучреждение. В ходе введенного плана "Перехват" автомобиль с правонарушителем был задержан. По данному факту проводится проверка.
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