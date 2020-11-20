Телеком

Никаких больше магазинов: Волгоград обогнал по темпам роста онлайн-шопинга Краснодар и Ростов

Телеком 20.11.2020 09:58
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20.11.2020 09:58


По данным индекса цифровой активности компании МТС, жители Волгоградской области пользуются услугами интернет-магазинов даже чаще, чем во время весеннего локдауна: спрос вырос по сравнению с прошлым годом почти в 6 раз, тогда как весной этого года количество интернет-покупок превышало прошлогодние значения лишь в четыре раза. По темпам роста популярности онлайн-шопинга Волгоград обогнал даже жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара, которые покупают, для сравнения, в 2-3 раза чаще, чем в прошлом году.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, по данным МТС, за последние два месяца сохраняется стабильно высокий уровень покупок через интернет. Пиковые показатели приходятся на неделю с 9 по 15 ноября – распродажу AliExpress (11 ноября) и первые скидки к «Черной Пятнице», которая пройдет только 27 ноября. 
Кроме интернет-магазинов, волгоградцы значительно чаще, чем раньше, пользуются банковскими приложениями и сервисами (в 2-3 раза чаще, чем год назад), онлайн-кинотеатрами и сервисами потокового видео (в 3-4 раза чаще по сравнению с прошлым годом) и киберспортивными и геймерскими платформами (годом ранее количество стримеров и онлайн-игроков было в 4,5 раза меньше).
А вот образовательные платформы и сервисы видеоконференций, показавшие резкий рост во время повсеместной «удаленки», практически вернулись к докарантинным показателям – сейчас ими пользуются лишь на 17 процентов больше волгоградцев, чем в прошлом году.

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