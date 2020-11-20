«Не пускают из-за ковида и не берут трубки»: у волгоградцев появился шанс найти управу на обнаглевшие УК
Общество 20.11.2020 19:57
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20.11.2020 19:57
Шквал возмущения и негодования вызывает у волгоградцев работа управляющих компаний города, которые игнорируют обращения горожан в связи с плохим отоплением в квартирах. Отчаявшиеся добиться выполнения своих обязанностей от сотрудников УК горожане звонят в редакцию ИА «Высота 102» и просят о помощи. Подобные сигналы приходят из разных районов города.
Люди жалуются, что невозможно дозвониться до диспетчерских УК, а если у кого-то и получается оставить заявку, то это вовсе не означает, что слесарь придет. А, если даже и придет, то не факт, что решит проблему. В офисы УК граждан тоже не пускают, объясняя это необходимостью минимизации контактов из-за распространения коронавируса. В подобной тупиковой ситуации, например, оказался волгоградец Владимир, которому так и не удалось достучаться в прямом смысле слова до своей УК ("Это розыгрыш?: вызов сантехника из УК обернулся для бизнесмена непроходимым квестом"). Но таких примеров - масса.
Волгоградец Виталий Бойко, проживающий в доме №108 по проспекту маршала Жукова, вынужден использовать отопительные приборы, чтобы поддержать приемлемую температуру в своей квартире. «Вчера батареи были еле теплыми, а сегодня все стало еще хуже. В ТСН «Квартал 122» объясняют это тем, что в «Концессиях теплоснабжения» подают на входе в дом температуру 45 градусов и не хотят ее увеличивать хотя бы до 65 градусов. Но нам-то что от этого? В прошлом году тоже были проблемы с отоплением, а в этом ситуация стала совсем плохая», - рассказал волгоградец.
Жители Советского района жалуются на работу УК «ЮРВ», которая обслуживает дома №1,3 по ул. Линейная и дом № 35 по ул. Чебышева. «Батареи еле живые, дети бегают в теплой одежде. На наши обращения ответов нет», - сообщают волгоградцы.
Жители дома №37 Бульвара 30-летия Победы рассказали о похожей проблеме: «Мало того, что отопление дали только в ноябре, разгромили весь подвал, теперь еще и не топят. В УК «ЖЭУ-5» с нами вообще не разговаривают, у них все в удовлетворительном состоянии. Управы нет ни на кого, куда только не писали, идут одни отписки, никто ничего не делает».
Однако найти управу на управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности перед жителями, при этом выставляя немалые счета жителям за так называемые услуги, можно. Волгоградцы могут сообщить о проблемах, связанных с нежеланием УК реагировать на сигналы граждан на холодные батареи, по указанным ниже телефонам информационно-диспетчерских служб МБУ ЖКХ районов. В районных администрациях возьмут на контроль качество и сроки выполнения сотрудниками УК работ по наладке оборудования в проблемных домах.
Красноармейский район – телефон 67-70-67
Кировский район – телефон 45-29-83
Советский район - телефон 41-69-51
Ворошиловский, Дзержинский районы – телефоны 33-63-92, 33-63-84
Центральный район – телефон 23-13-15
Краснооктябрьский район – телефон 73- 50- 82
Тракторозаводский район – телефон 70-10-26
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