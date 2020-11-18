









Дальнейшее долечивание и реабилитация требуется выписанным из ковидных стационаров жителям Волгоградской области, которые переболели COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой формах, сообщает ИА "Высота 102". О состоянии пациентов после выписки из таких госпиталей рассказали сегодня журналистам заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов и заместитель главврача 25-ой больницы скорой медицинской помощи Игорь Брамник, который с марта текущего года работал начмедом в больнице №4, где лечат пациентов с коронавирусом.

По словам Брамника, в ковидных стационарах больных лечат серьезными препаратами. Они получают высокую дозу гормонов, антикоагулянтов, генно-инженерных биологических препаратов. Такое специфическое лечение может обострить имеющиеся хронические заболевания. Не все пациенты при выписке чувствуют себя бодро и, по словам Брамника, это и понятно.

Исследования показали, что зараженный коронавирусом пациент опасен первые 6-7 дней после проявления первых симптомов. Состояние купированного процесса наступает у пациента в основном к концу второй недели. Врач подчеркнул, что в этот период больной уже не представляет опасности для окружающих и может быть выписан при соблюдении определенных критериев.

Николай Алимов уточнил, что теперь пациента можно выписать даже при наличии положительного теста при условии его долечивания на амбулаторном этапе. "Это нововведение Минздрава", - пояснил Алимов.

Он отметил, что после приема таких сложных препаратов пациенты какое-то время после выписки чувствуют себя плохо. Переболевшим COVID-19 требуется долечивание и реабилитация. Все рекомендации, как восстановиться на дому, есть на официальном сайте Минздрава и облздрава.



