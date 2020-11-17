В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской части

Борьба с коррупцией 17.11.2020 15:48
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17.11.2020 15:48
Виновным в мелком взяточничестве признан рядовой контрактник одной из воинских частей в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Волгоградского гарнизонного военного суда, рядовому Худолееву назначено за дачу через посредника взятки, не превышающей десять тысяч рублей, наказание в виде штрафа в сумме 18 тысяч рублей. Штраф в шесть раз превышает сумму взятки, которая составила 3 тысячи рублей.
Судом установлено, что в конце марта 2020 года контрактник передал через посредника должностному лицу, отвечающему за прием нормативов по физической подготовке, указанную сумму за сдачу нормативов по физподготовке за первый квартал текущего года. Рядовой полностью признал вину и пояснил суду, что передал взятку, так как сомневался в своей физической подготовке, но хотел сдать норматив, чтобы получать денежное довольствие в повышенном размере.
Свидетели на процессе пояснили, что информацию о том, что в воинской части за 3 тысячи рублей можно получить удовлетворительную оценку по физической подготовке без ее фактической сдачи, сообщили всем военнослужащим артиллерийской батареи. В общей сложности было предано 15 тысяч рублей посреднику, который должен был передать деньги инструктору, отвечающему за прием нормативов у военнослужащих. Прилагался и список с фамилиями военнослужащих, которым удовлетворительные оценки обещали поставить за деньги. Был в этом списке и подсудимый.
Адвокат просил суд освободить своего подзащитного от уголовной ответственности, так как он впервые совершил преступление небольшой тяжести и раскаялся в содеянном. Однако суд посчитал эти доводы необоснованными. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Материалы уголовного дела в отношении посредника в даче взятки и получателя взятки выделены в отдельное производство.
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