Волгоградская область вновь окажется во власти экстремальной жары





Волгоградская область завершит неделю экстремальным «прогревом». По прогнозам синоптиков, сегодняшним днем регион вновь раскалится до +42 градусов.

Из-за жары, которую одни называют аномалией, а другие – вполне привычным делом для Волгоградской области, метеорологи ЦГМС выпустили экстренное предупреждение. Ложкой меда для жителей, которые не примирились с натиском июльской погоды, станут обещанные сегодня днем дожди.

Правда, на этом хорошие новости для «жарофобов» не заканчиваются. Уже завтра в регионе выключат работающий на максимуме обогреватель – после 40-градусного пекла температура воздуха упадет сразу на 10 градусов.

– В понедельник температура воздуха в регионе поднимется только до +27 - +32. В отдельных западных районах столбики термометров и вовсе дотянутся лишь до +27 градусов, – сообщили специалисты волгоградского ЦГМС. – Ночью и утром ожидается кратковременный дождь.

Фото Павла Мирошкина