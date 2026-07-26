



Волгоградские туристы на шесть с половиной часов задержатся в аэропорту Антальи.

Вернуться домой с бронзовым загаром и парой лишних килограммов после турецкого «все включено» путешественники планировали сегодня в 16:10. Однако по неозвученным причинам прибытие самолета авиакомпании URAL сдвинули на 21:40. В Турцию пассажиры, только готовящиеся к отдыху у побережья, улетят в 22:35.

Турция на пару с Египтом остаются самыми востребованными заграничными направлениями у волгоградских туристов. Несмотря на то, что этим летом из-за масштабного сбоя в работе туроператора FUN&SUN, который в единственном лице организует прямые перелеты на курорты из Волгограда, горожане две недели не могли забронировать свой отпуск, число желающих погреться на турецком пляже почти не уменьшилось.

На российские курорты тем временем фиксируют снижение спроса, констатируют волгоградские турагенты. Тем не менее, проводники поездов сообщают, что в сторону Крыма вагоны едут заполненными до отказа.

Фото Андрея Поручаева