На день рождения Волжского позвали солиста группы «Премьер министр»





Солист «золотого» состава популярной в начале «нулевых» группы «Премьер-министр» выступил на дне рождения Волжского.

Имя звездного гостя в городе-спутнике держали в секрете почти до начала концерта. Лишь анонсируя яркие выступления в парке «Волжский», организаторы праздника заявили о скором выходе на сцену Пита Джейсона – одного из самых колоритных солистов первого состава группы.

Едва появившись перед зрителями, музыкант заявил, что хочет подарить и городу, и его жителям позитивную энергию. Желанного эффекта Пит Джейсон добился уже скоро – буквально с самого начала волжане стали подпевать знакомые песни.

Свой 72-й день рождения самый молодой город Волгоградской области встретил 22 июля. Однако празднование в Волжском решили растянуть на несколько дней. В эти выходные из-за кульминации большого праздника администрация объявила о введении локального «сухого закона» - ограничения на продажу спиртного будут действовать в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Фото Пита Джейсона/Vk.com