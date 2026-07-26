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Общество

Ночная атака дронов ВСУ обошла стороной Волгоградскую область

Общество 26.07.2026 08:20
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26.07.2026 08:20


Сегодняшней ночью украинские дроны атаковали десять регионов России. В Волгоградской области, где и сейчас действует режим беспилотной опасности, об уничтожении смертоносных летательных аппаратов пока не сообщали.

За ночь над территорией страны поразили 133 БПЛА самолетного типа. Целями беспилотников стали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская и Московская области. Дроны ВСУ также сбивали в Республике Крым и Краснодарском крае.

В Волгоградской области, не попавшей в утреннюю сводку Минобороны, режим беспилотной опасности был объявлен в 04:00. Угроза удара БПЛА сохраняется в регионе до сих пор.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

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