



В Волгоградской области ранним утром объявили об угрозе беспилотного удара.

Сообщения от РСЧС стали поступать на телефоны волгоградцев сегодня в 04:00. Горожан, так рано начавших свое воскресенье, попросили не подходить к окнам и по возможности занять комнату без окон. С осторожностью волгоградским «жаворонкам» следует выходить на улицу.

Аэропорт Волгограда, несмотря на действующий режим опасности, работает в штатном режиме. Сейчас от расписания отстает лишь рейс до турецкой Антальи.

Фото Андрея Поручаева