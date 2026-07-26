



Волгоградские автомобилисты пожаловались на дорожную камеру, которая стала для них настоящей ловушкой. В мэрии тем временем настаивают, что приходящие водителям штрафы не должны становиться поводом для дискуссий. Почему? Разбираемся в материале ИА «Высота 102».

Больно бьющую по кошелькам камеру волгоградцы экспериментальным путем вычислили на Сарептском путепроводе в Красноармейском районе.

– Перед мостом, на котором сейчас идет ремонт, на полосе движения в сторону центра установили знак «30». К этим ограничениям вопросов нет – идут работы. Проезжаем мост, видим табличку, оповещающую о том, что ограничение скорости сняты, разгоняемся до разрешенных в городе 60 км/ч и получаем штраф, так как следом за знаком, отменяющим «лимит» до 30 км/ч, стоит камера, которая фиксирует превышение именно этой скорости, – рассказывают горожане. – У людей, которые насобирали ворох штрафов, возникает немало вопросов. Это что? Новый способ заработка такой?

В администрации Волгограда тем временем ситуацию представляют под совершенно иным углом. В мэрии заявляют, что, установленная за знаком «Конец зоны всех ограничений», камера все же «бьет» водителей в зоне его действия.

– По информации департамента городского хозяйства на Сарептском путепроводе установлен знак «Ограничение максимальной скорости - 30 км/ч». Зона фиксации нарушений скоростного режима расположена перед знаком «Конец всех ограничений», – заявили в горадминистрации.





Ремонт второго участка Сарептского путепровода начался на юге Волгограда еще в марте. На уходящей неделе во время инспекции Красноармейского района Андреем Бочаровым было заявлено, что все работы на мосту завершатся в сентябре раньше срока.

Фото администрации Волгограда и из архива V102.ru