Телеком

Подружись с искусственным интеллектом: «Ростелеком» – партнер программы «Инженерные каникулы» в Волгограде

Телеком 16.11.2020 14:23
0
16.11.2020 14:23


«Ростелеком» выступил партнером образовательной программы «Инженерные каникулы-2020», прошедшей в рамках научно-технического фестиваля «Подружись с искусственным интеллектом».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками стали воспитанники детского технопарка «Кванториум Политех» в Волгограде и учащиеся старших классов среднеобразовательных школ региона, увлеченные робототехникой, программированием и техническим творчеством.
Фестиваль был насыщен интеллектуальными онлайн-активностями: лекциями об искусственном интеллекте и современных IT-технологиях, просмотрами тематических фильмов, викторинами, вводными уроками по программированию и другими событиями.
«Создавая уникальные цифровые решения и технологии будущего, мы с радостью поддерживаем молодое поколение с неординарным техническим мышлением, юношей и девушек, которым интересно это направление, и которые уже сейчас строят потрясающие программируемые модели и понимают, что искусственный интеллект – это не отдаленная перспектива, а возможности сегодняшнего дня, которые можно использовать в повседневной жизни, делая ее проще, лучше и безопаснее.
Уверен, что дальнейшие инновационные технологические разработки в различных сферах будут внедряться именно благодаря увлеченным и неравнодушным ребятам, которых мы будем рады видеть в качестве специалистов большой и дружной цифровой семьи “Ростелекома”», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Для участников фестиваля представители «Ростелекома» организовали лекцию натему искусственного интеллекта. В рамках встречи состоялся конкурс, включавший в себя онлайн-квиз «Законы робототехники и концепция А. Азимова» и соревнования по «Робокроссу». В них приняли участие 16 школьных команд из Урюпинского, Котовского, Котельниковского, Алексеевского, Даниловского, Светлоярского районов области и города Волгограда. Победителей онлайн-соревнований и лучших участников активностей ждали призы от национального цифрового провайдера.
«Поощрять и развивать потенциал одаренных детей, со школьной скамьи поддерживая их интерес к науке и технике – это задача, решая которую, мы закладываем основу для будущего технологического развития страны. Поэтому для нас вдвойне значимо, что с нами по пути идут наши друзья и партнеры, которые поддерживают наши проекты и активно участвуют в них. Надеюсь, что число мероприятий в различных форматах, реализуемых в партнерстве с “Ростелекомом” будет постоянно расти пополняться новыми ивентами», – отметила Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
«Ростелеком» принимает участие в работе волгоградского «Кванториума» с момента его открытия. Сотрудники компании курируют проекты, созданные учениками технопарка, проводят различные мастер-классы и организуют лекции и открытые уроки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Телеком
12.11.2020 11:59
Телеком 12.11.2020 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2020 14:24
Телеком 11.11.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2020 13:39
Телеком 09.11.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2020 12:57
Телеком 03.11.2020 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.10.2020 12:03
Телеком 29.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.10.2020 11:53
Телеком 29.10.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.10.2020 11:57
Телеком 28.10.2020 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2020 17:32
Телеком 26.10.2020 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.10.2020 15:24
Телеком 22.10.2020 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.10.2020 18:01
Телеком 21.10.2020 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2020 11:39
Телеком 20.10.2020 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.10.2020 15:26
Телеком 19.10.2020 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.10.2020 12:52
Телеком 17.10.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Телеком
14.10.2020 15:10
Телеком 14.10.2020 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.10.2020 14:11
Телеком 13.10.2020 14:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:44
В Волгограде два корпуса санатория «Ергенинского» отдали под COVID-19Смотреть фотографии
14:23
Подружись с искусственным интеллектом: «Ростелеком» – партнер программы «Инженерные каникулы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-19Смотреть фотографии
13:56
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылкуСмотреть фотографии
13:38
Семь из десяти потребительских кредитов клиенты Сбербанка оформляют онлайнСмотреть фотографии
13:15
Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкупСмотреть фотографии
12:57
Волгоградские родители проводят пикеты против экспресс-судов над семьямиСмотреть фотографии
12:49
Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоградской области ищут новых добровольцев для прививок от коронавирусаСмотреть фотографии
12:29
Разбил кружку о голову: в волгоградском хостеле подрались вахтовикиСмотреть фотографии
12:16
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
12:00
12 погибших за три дня: в Волгоградской области лютует COVID-19Смотреть фотографии
11:42
Водителей удивил странный реагент на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:13
Волгоградская область и Адыгея выделились по размеру прожиточного минимумаСмотреть фотографии
10:37
Житель Волгоградской области сломал ноги соседу из-за водыСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде за бросание шелухи в Вечный огонь наказали двоих военнослужащихСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области в машину с подростком за рулем врезалась "четырнадцатая"Смотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области молодой водитель погиб в разбившейся легковушкеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартиреСмотреть фотографии
08:01
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на третьСмотреть фотографии
22:23
Ушел из жизни известный волгоградский врачСмотреть фотографии
18:29
Избежать тюрьмы поджигателю чужого дома в Волгоградской области помогла погодаСмотреть фотографии
17:55
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестированииСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области COVID-19 убивает и старых, и молодыхСмотреть фотографии
16:27
Гендиректор волгоградского «Ротора» не против продажи пенного напитка на стадионахСмотреть фотографии
14:16
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детейСмотреть фотографии
13:11
Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службыСмотреть фотографии
12:16
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые суткиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде в сгоревшей машине погиб водительСмотреть фотографии
10:29
Поджигатели мусорных контейнеров набедокурили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 