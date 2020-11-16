Подружись с искусственным интеллектом: «Ростелеком» – партнер программы «Инженерные каникулы» в Волгограде
Телеком 16.11.2020 14:23
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16.11.2020 14:23
«Ростелеком» выступил партнером образовательной программы «Инженерные каникулы-2020», прошедшей в рамках научно-технического фестиваля «Подружись с искусственным интеллектом».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками стали воспитанники детского технопарка «Кванториум Политех» в Волгограде и учащиеся старших классов среднеобразовательных школ региона, увлеченные робототехникой, программированием и техническим творчеством.
Фестиваль был насыщен интеллектуальными онлайн-активностями: лекциями об искусственном интеллекте и современных IT-технологиях, просмотрами тематических фильмов, викторинами, вводными уроками по программированию и другими событиями.
«Создавая уникальные цифровые решения и технологии будущего, мы с радостью поддерживаем молодое поколение с неординарным техническим мышлением, юношей и девушек, которым интересно это направление, и которые уже сейчас строят потрясающие программируемые модели и понимают, что искусственный интеллект – это не отдаленная перспектива, а возможности сегодняшнего дня, которые можно использовать в повседневной жизни, делая ее проще, лучше и безопаснее.
Уверен, что дальнейшие инновационные технологические разработки в различных сферах будут внедряться именно благодаря увлеченным и неравнодушным ребятам, которых мы будем рады видеть в качестве специалистов большой и дружной цифровой семьи “Ростелекома”», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Для участников фестиваля представители «Ростелекома» организовали лекцию натему искусственного интеллекта. В рамках встречи состоялся конкурс, включавший в себя онлайн-квиз «Законы робототехники и концепция А. Азимова» и соревнования по «Робокроссу». В них приняли участие 16 школьных команд из Урюпинского, Котовского, Котельниковского, Алексеевского, Даниловского, Светлоярского районов области и города Волгограда. Победителей онлайн-соревнований и лучших участников активностей ждали призы от национального цифрового провайдера.
«Поощрять и развивать потенциал одаренных детей, со школьной скамьи поддерживая их интерес к науке и технике – это задача, решая которую, мы закладываем основу для будущего технологического развития страны. Поэтому для нас вдвойне значимо, что с нами по пути идут наши друзья и партнеры, которые поддерживают наши проекты и активно участвуют в них. Надеюсь, что число мероприятий в различных форматах, реализуемых в партнерстве с “Ростелекомом” будет постоянно расти пополняться новыми ивентами», – отметила Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
«Ростелеком» принимает участие в работе волгоградского «Кванториума» с момента его открытия. Сотрудники компании курируют проекты, созданные учениками технопарка, проводят различные мастер-классы и организуют лекции и открытые уроки.
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