Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-19





В Роспотребнадзоре РФ установили максимальный срок выполнения теста на коронавирус. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, теперь с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования должно пройти не более двух суток.

В пункт санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции, касающийся изоляции контактировавших с больными, также были внесены изменения. Роспотребнадзор разрешил выписывать контактных лиц с изоляции без проведения теста спустя 14 дней с момента общения с заболевшим. Теперь тестировать на коронавирус их будут только в том случае, если у них выявлены схожие с COVID-19 симптомы.

Минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения, также говорится в документе ведомства.



