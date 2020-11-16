Федеральные новости

Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-19

Федеральные новости 16.11.2020 14:02
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16.11.2020 14:02


В Роспотребнадзоре РФ установили максимальный срок выполнения теста на коронавирус. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, теперь  с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования должно пройти не более двух суток. 
В пункт санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции, касающийся изоляции контактировавших с больными, также были внесены изменения. Роспотребнадзор разрешил выписывать контактных лиц с изоляции без проведения теста спустя 14 дней с момента общения с заболевшим. Теперь тестировать на коронавирус их будут только в том случае, если у них выявлены схожие с COVID-19 симптомы.
Минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения, также говорится в документе ведомства. 

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