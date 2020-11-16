В Волгоградской области молодой водитель погиб в разбившейся легковушке

Происшествия 16.11.2020 09:27
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16.11.2020 09:27
В Суровикино Волгоградской области погиб молодой водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в начале первого ночи. 23-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», двигаясь по ул. Шоссейная, не справился с управлением. В результате машина столкнулась с опорой ЛЭП. Водитель от полученных травм скончался на месте.
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