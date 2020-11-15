Спорт

Гендиректор волгоградского «Ротора» не против продажи пенного напитка на стадионах

Спорт 15.11.2020 16:27
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15.11.2020 16:27


Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский высказался по поводу потенциального возвращения пива на стадионы. Об этом,  сообщает ИА «Высота 102», он заявил в интервью «СпортЭкспрессу». 
«Я к этому положительно отношусь. Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, которые себя бы вели вызывающе. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.
Почему так долго не принималось решение? Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива», - сказал он. 
Напомним, пиво на "Волгоград Арене" продавалось только во время матчей ЧМ-2018. 

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