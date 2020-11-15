Гендиректор волгоградского «Ротора» не против продажи пенного напитка на стадионах





Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский высказался по поводу потенциального возвращения пива на стадионы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», он заявил в интервью «СпортЭкспрессу».

«Я к этому положительно отношусь. Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, которые себя бы вели вызывающе. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.

Почему так долго не принималось решение? Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива», - сказал он.

Напомним, пиво на "Волгоград Арене" продавалось только во время матчей ЧМ-2018.