Расследования 15.11.2020 18:29
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15.11.2020 18:29
Житель Котельниковского района признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с целью причинения значительного ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
В суде установлено, что фигурант уголовного дела в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил сжечь дом своего знакомого, с которым находился в неприязненных отношениях. Поджог был совершен поздно вечером 1 апреля текущего года. Злоумышленник использовал отработанное масло вперемешку с дизельным топливом, фрагмент ткани с ватой от одеяла и спички. Облив стену деревянного дома горючей жидкостью, он поджег фрагмент ткани с ватой и положил на цоколь жилого дома. Убедившись, что стена сразу же воспламенилась, и пожар разгорается, мужчина с места совершения преступления скрылся. Однако дом не сгорел. Возгорание потушил дождь. Пострадала лишь веранда, которая получила небольшие термические повреждения. Если бы сгорел дом, то сумма ущерба была бы значительной – 700 тысяч рублей.
Поджигатель признал свою вину, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – без судебного разбирательства. С учетом вышеперечисленного суд посчитал возможным назначить ему условное наказание. Приговор может быть обжалован в апелляционной порядке.
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