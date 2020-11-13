Так выглядела территория тракторного завода три года назад
Экономика 13.11.2020 17:09
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13.11.2020 17:09
Арбитражным судом Волгоградской области признано отсутствующим право собственности на шесть сооружений и здание насосной станции, которые находятся на территории бывшего тракторного завода в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с таким иском к ОАО «Территория промышленного развития «ВГТЗ» обратился в суд департамент муниципального имущества администрации Волгограда. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, выступало территориальное управление Росреестра.
Департамент муниципального имущества просил признать отсутствующим право собственности на ряд объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Волгоград, пл. им. Дзержинского, 1А. В региональное управление Росреестра было подано заявление о снятии указанных объектов недвижимости с кадастрового учета. Согласно материалам дела, в рамках рассмотрения предложений по возможности рационального использования земельных участков, находящихся на территории Волгоградского тракторного завода, департаментом муниципального имущества было выявлено, что на земельном участке с кадастровым №34:34:010048:10 находятся разрушенные объекты недвижимости, на которые согласно сведениям из ЕГРН зарегистрировано право собственности. Так, согласно сведениям ЕГРН, спорные объекты находятся в собственности ООО «Цимлянский литейно-прокатный завод», ООО «АвиаСнаб» и АО «Территория промышленного развития ВГТЗ». В выписке из ЕГРЮЛ указано, что ООО «АвиаСнаб» и ООО «Цимлянский литейно-прокатный завод» прекратили свою деятельность в качестве юридического лица, в связи с ликвидацией.
При рассмотрении материалов дела судом установлено, что спорные объекты либо отсутствует в связи с разрушением, либо находятся в аварийном состоянии. Данные сооружения как объекты недвижимости прекратили свое существование. В их числе ж/д подъездные пути, протяженностью 873 метра и 480 метров, сооружение «Тупик аммиака», протяженностью 78 метров, ж/д тупик к складу лакокрасок, протяженностью 97 метров, мазутохранилище, эстакада чушкового чугуна и здание насосной станции площадью 167,6 кв.м.
Вместе с тем, поскольку департамент не предоставил доказательств того, что четыре подземных мазутохранилища площадью 8 836 кв.м. прекратило свое существование как объект недвижимости, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований в этой части.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, что концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков. Новый статус предусматривает нахождение на этой территории предприятий, но невысокого класса опасности с так называемым «белым» производством. Также появляется возможность строить на этой территории объекты общественно-делового и культурно-развлекательного назначения, а при условии соблюдения экологических требований, и жилые комплексы с необходимой социальной инфраструктурой.
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