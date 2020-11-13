«ЕвроХим-ВолгаКалий» ведет подготовку к реализации автоматизированной Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда
Экономика 13.11.2020 13:59 Новости компаний
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13.11.2020 13:59 Новости компаний
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках подготовки к реализации автоматизированной Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда BREALIT приобретены планшеты Samsung Galaxy Tab Active 2.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в настоящее время ведется работа по их опытной апробации в рамках проведения HSE-аудитов.
На предприятии отмечают, что ожидаемая эффективность от применения данных планшетов в рамках функционирования системы приведет к:
- значительному повышению эффективности контроля и уровня исполнительской дисциплины;
- уменьшению времени планирования;
- сокращение времени анализа и подготовки отчетной документации;
- уменьшению количества ошибок при передаче данных;
- снижению количества нарушений.
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