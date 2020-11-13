



ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках подготовки к реализации автоматизированной Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда BREALIT приобретены планшеты Samsung Galaxy Tab Active 2.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в настоящее время ведется работа по их опытной апробации в рамках проведения HSE-аудитов.

На предприятии отмечают, что ожидаемая эффективность от применения данных планшетов в рамках функционирования системы приведет к:

- значительному повышению эффективности контроля и уровня исполнительской дисциплины;

- уменьшению времени планирования;

- сокращение времени анализа и подготовки отчетной документации;

- уменьшению количества ошибок при передаче данных;

- снижению количества нарушений.



