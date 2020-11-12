В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента





17-летнего жителя села Нижняя Добринка Жирновского района обвиняют в жестоком убийстве приятеля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в августе этого года несовершеннолетний вместе с односельчанином отправились на поиски металлолома. В какой-то момент сборщики железа не поделили добычу, после чего молодой человек схватил доску от забора и стал бить своего 48-летнего конкурента по голове и телу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Юный сборщик металла пришел домой и рассказал отцу выдуманную историю о том, что его друга якобы избил до смерти неизвестный человек. Сын показал родителю место жестокой расправы.

В ходе следствия правоохранители получили неопровержимые доказательства причастности к преступлению самого несовершеннолетнего, которому пришлось сознаться в содеянном.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру Жирновского района для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.



