В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента

Расследования 12.11.2020 09:39
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12.11.2020 09:39
17-летнего жителя села Нижняя Добринка Жирновского района обвиняют в жестоком убийстве приятеля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в августе этого года несовершеннолетний вместе с односельчанином отправились на поиски металлолома. В какой-то момент сборщики железа не поделили добычу, после чего молодой человек схватил доску от забора и стал бить своего 48-летнего конкурента по голове и телу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Юный сборщик металла пришел домой и рассказал отцу выдуманную историю о том, что его друга якобы избил до смерти неизвестный человек. Сын показал родителю место жестокой расправы.
В ходе следствия правоохранители получили неопровержимые доказательства причастности к преступлению самого несовершеннолетнего, которому пришлось сознаться в содеянном.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру Жирновского района для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.
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