Здравоохранение

Волгоградские чиновники назвали причину оттока медиков амбулаторного звена

Здравоохранение 11.11.2020 21:52
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11.11.2020 21:52


В Волгоградской области в деле лечения пациентов с коронавирусом задействованы около 11 тысяч сотрудников сферы здравоохранения. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. В это число входят как врачи стационаров, амбулаторного звена, так и медики скорой помощи. По словам Николая Алимова, в ближайшее время вступит в силу новый порядок оплаты труда медработников, задействованных в системе оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Новшество заключается в том, что при начислении надбавок будет учитываться временной фактор, то есть оплату будут производить по фактически отработанному времени  с коронавирусными пациентами. Николай Алимов считает новую систему оплаты более сбалансированной и более  справедливой в первую очередь для врачей  амбулаторного звена. Так как прежняя система оплаты, по его словам, когда достаточно было единожды переступить красную зону и получить надбавку в полном объеме, привела к оттоку медиков, работающих в поликлиниках, в стационары, где действовали самые высокие доплаты. Теперь же, по мнению зампредседателя облкомздрава, врачи поликлиник получат серьезный стимул для продолжения работы. 

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