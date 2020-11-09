Волгоградскую область оккупировал пилильщик-ткач красноголовый

Экология 09.11.2020 13:38
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09.11.2020 13:38
В Волгоградской области составлены Обоснования на проведение мероприятий по ликвидации очагов хвоегрызущих вредителей леса в 2021 году.
Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ФБУ «Рослесозащита»- «ЦЗЛ Волгоградской области», в апреле-мае следующего года запланировано уничтожение очагов пилильщика-ткача красноголового на территории площадью 739 га в Алексеевском и Иловлинском лесничествах. Здесь обработки будут проводиться как наземным, так и авиационным способами с применением химических препаратов «Клонрин, КЭ» и «Дифлуцид, СП».
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