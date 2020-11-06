



Известное в регионе предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» одновременно с производственным проектом осуществляет большую социальную программу по созданию современной городской среды, обеспечению комфортных условий проживания сотрудников предприятия, строительству социально важных объектов для всех жителей города. В рамках этого направления деятельности предприятие возводит в Котельниково современные жилые районы.

Жилой район «Восточный» уже заселен, обжит и входит в число самых популярных пространств города. Как сообщил ИА «Высота 102» отдел по связям с общественностью компании, сейчас массовое строительство идет в районе средне- и малоэтажной застройки «Дубовая роща». В числе последних объектов завершенного строительства – корпус 10, расположенный в зоне «А» нового района.

Новый корпус построен в необычном для Котельниково формате – с обособленным внутридворовым пространством. Четырхэтажный дом с общей площадью жилых помещений в 8318,6 кв. метра имеет еще один подземный этаж, который может использоваться как место хранения вещей жильцов. В доме 117 квартир, в том числе 33 однокомнатные квартиры, 33 – двухкомнатные, 24 – трехкомнатные, 27 – четырехкомнатных квартир.

Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 10 «ЕвроХим-ВолгаКалию» выдано администрацией Котельниковского городского поселения в конце октября. Предприятием принято решение использовать жилой фонд корпуса в качестве резерва служебного жилья.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» (дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко) реализует масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства нового предприятия по добыче и обогащению калийных солей в Котельниковском районе.

В числе приоритетов «ЕвроХима» – повышение качества жизни населения в регионах присутствия предприятий.



