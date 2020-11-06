



Ухудшение основных показателей бюджета анонсировали финансисты администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад первого вице-губернатора, председателя комитета финансов региона Александра Дорждеева, доходы казны в новом году снизятся по сравнению с планом текущего года на 2,4 млрд рублей до 124 млрд рублей (-2%). Согласно проекту бюджета области на 2021-2023 год, который в ближайшее время будет внесен в облдуму, расходы снизятся на 1,6 млрд рублей и составят 129,7 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит запланирован в сумме 5,7 млрд рублей, что выше показателя текущего года на 900 млн рублей.

Долговая нагрузка на казну региона возрастет с 65% до 70%. Размер госдолга по состоянию на 1 января 2021 года составит 51,9 млрд рублей. Изменится и его структура. Так, возрастет объем взятых коммерческих кредитов до 20,6 млрд (+6,1 млрд). Объем бюджетных займов останется на прежнем уровне, объем государственных ценных бумаг снизится на 18%.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в проекте бюджета Волгоградской области заложено 9,7 млрд рублей. Деньги пойдут на расширение мощностей лечебных учреждений, приобретение нового медоборудования и медикаментов, стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказание поддержки пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь АПК и промышленности. Кроме того, в 2021 году начнется проектирование и строительство трех инфекционных блоков на территориях центральных районных больниц в Камышине, Михайловке и Калаче-на-Дону. На модернизацию женских консультаций выделено 50 млн рублей. Общий объем вложений в инфраструктуру отрасли составит 2,3 млрд рублей.



