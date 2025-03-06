Огурцы и помидоры подешевели в Волгоградской области

Экономика 06.03.2025 08:17
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06.03.2025 08:17
В Волгоградской области выросли цены на говядину и свинину. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в начале Великого поста говядина подорожала почти на 2% - до 562 рублей за килограмм. Стоимость свинины выросла на 0,85% (362,51 рубля). В то же время куры подешевели на 2% - до 198,5 рубля.
На минувшей неделе также на 1,85% стала дороже вермишель. Средняя стоимость ее составляет 105,74 рубля за килограмм. Ценники на яйца почти не изменились – десяток по-прежнему стоит в среднем 105 рублей.
Изменения произошли и в ценовой линейке в группе овощей. Картофель подорожал на 1,23% - до 60,51 рубля за килограмм. А вот стоимость свежих огурцов рекордно снизилась – на 10%. Средняя цена составила 237 рублей за килограмм. Почти столько же стоят и помидоры – 233 рубля. За неделю они подешевели на 2,82%.
Фото V102.RU
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