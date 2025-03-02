В Волгоградской области долги по зарплате выросли до 4,8 млн





В Волгоградской области в 2025 году выросли долги по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат по итогам января. В Волгоградской области в 2025 году выросли долги по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат по итогам января.

В волгоградском регионе объем зарплатной задолженности составил 4,8 миллиона рублей, что на 9,6% больше, чем было в последнем месяце прошлого года. Однако больше всего долгов работодатели накопили перед работниками в Астраханской области – 9,1 миллиона. За месяц они выросли на 22,3%.На третьем месте по объему зарплатных долгов расположилась Калмыкия. В республике они составили 7,1 миллиона рублей. Но за месяц их удалось снизить на 25,2%.Долги по зарплате накопили во всех регионах ЮФО, кроме Адыгеи. Они образовались в том числе и в Краснодарском крае, где несколько месяцев фиксировалась нулевая задолженность. Но их размер небольшой – всего 300 тысяч рублей.