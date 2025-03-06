ЦБ принял меры для снижения закредитованности волгоградских компаний

Банк России с 1 апреля вводит макропруденциальную надбавку при выдаче кредитов из-за существенного роста заимствований со стороны крупных компаний, передает V102.RU. Как сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, в 2024 году в Волгоградской области компании получили кредиты в банках на 289,5 миллиарда рублей, что на 9,4% выше уровня прошлого года.

При этом львиная доля займов пришлась на крупный бизнес. Доля заимствований, сделанных такими компаниями, выросла на 19% - до 178 миллиарда рублей. Почти в 2 раза больше кредитов набрали строительные организации. Увеличивается закредитованность и обрабатывающих производств. Такая тенденция наблюдается несмотря на высокие процентные ставки по кредитам, что насторожило регулятор.

– Банк России обращает внимание на рост долговой нагрузки крупных компаний, который наблюдается, несмотря на высокий уровень процентных ставок. Для более сбалансированной динамики кредитования и обеспечения финансовой стабильности с 1 апреля текущего года регулятор вводит макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост задолженности таких компаний. Это позволит банкам лучше оценивать возможные риски заемщиков, – сообщил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Макропруденциальная надбавка применяется к коэффициентам риска, которые банк должен учитывать при выдаче кредита. Чем выше риск, тем больший запас дополнительного капитала банк должен иметь для одобрения кредитов, что делает их менее выгодными для финансовых организаций. Это позволит снизить долю выдачи необеспеченных кредитов.

На начало 2025 года кредитных портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области достиг 305 миллиардов рублей - это почти на 25% больше, чем годом ранее. В целом по России прирост составил 18,5%. Обязательства крупных компаний в регионе увеличились более чем в 1,5 раза и достигли 223 миллиардов рублей.