Яндекс Недвижимость: цены на новостройки снова подросли в Волгограде

Экономика 04.03.2025 11:20
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04.03.2025 11:20
В Волгограде вновь выросла стоимость новостроек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Яндекс Недвижимость, рост в феврале составил 0,2% по сравнению с началом года.
В Волгограде медианная стоимость квадратного метра готового жилья в феврале достигла 95 000 рублей. При этом количество доступных предложений выросло на 1,3%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в феврале составила 4,6 млн рублей, а средняя площадь лота в Волгограде - 50,2 кв.м.
Лидером по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц среди миллионников стала Казань (+1,9% до 184 000 рублей), на втором месте — Воронеж (+1,5% до 105 000 рублей), на третьем — Челябинск (+1,3% до 98 000 рублей).
Эксперты считают, что повышение ключевой ставки может привести к снижению цен на вторичном рынке, так как дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами.
Однако в настоящее время, заметили аналитики, рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. С начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках. В связи с этим некоторые вкладчики задумаются о вложении своих средств в недвижимость.
- Можно предположить, что это повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе. Но сегодня мы не видим факторов, которые бы указывали на скорое изменение ситуации на рынке готового жилья, - делают выводы аналитики.
Фото V102.RU (архив)
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