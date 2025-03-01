Нижне-Волжское управление Ростехнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию котельной на ул. Промысловая в Волгограде, передает V102.RU.
По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка объекта теплоснабжения «Блочно-модульная котельная БМК-5600» нарушений обязательных требований не выявила.
- Ввод котельной позволит обеспечить теплоснабжение строящихся объектов по производству подшипников, полиэтиленовой тары, аммиака и азотного минерального удобрения особой экономической зоны «Химпром», - говорится в сообщении.
Управляющей компанией этой ОЭЗ является ООО «Промтех».
Напомним, что соглашение по развитию «Химпрома» делегация Волгоградской области подписала летом прошлого года на ПМЭФ-2024. В нем, в частности, сообщалось об инвестпроекте по созданию и развитию производства подшипников на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Химпром»
Фото: Нижне-Волжское управление Ростехнадзора